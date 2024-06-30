Tarım ve Orman Bakanı: İzmir'deki Yangınlar Kontrol Altına Alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'de çıkan tüm yangınların kontrol altına alındığını duyurdu. Yangınlarla mücadele çalışmaları devam ederken, bakanlık ekipleri yangın bölgelerindeki hasar tespit çalışmalarına başladı.
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30.06.2024 21:49:26. #1.11#
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