Tarla dönüşü traktör devrildi: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
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Tarla dönüşü traktör devrildi: 1'i ağır 6 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarladan dönen akrabaların bulunduğu traktör römorkuyla birlikte devrildi. Yaşanan kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

25.08.2024 18:56
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Tarla dönüşü traktör devrildi: 1'i ağır 6 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarladan dönen akrabaların bulunduğu traktör römorkuyla birlikte devrildi. Yaşanan kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çiftlik mahallesindeki tarlada meydana geldi. Sürücü Hasan Ç. yönetimindeki 16 Y 1298 plakalı traktör, yamaçtan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak arkasındaki römorkuyla birlikte devrildi. Kaza sonucu traktör sürücüsü ile römorkta bulunan Ahmet M. (19), Selman D (16), Ahmet Talha Ç. (16), Arda Ö. ve Asiye A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Asiye A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, İnegöl, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarla dönüşü traktör devrildi: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika

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