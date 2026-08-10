Tarsus\'ta Alacak Meselesi Kanlı Bitti

Mersin'in Tarsus ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 2 kuzen öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu kuzen oldukları öğrenilen Halil Tarhan ile Ümit İğde yaralandı. Halil Tarhan olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ümit İğde ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ümit İğde de doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

6 şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili D.C., L.N., M.N., C.N., C.N. ve M.D. isimli 6 kişiyi yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.