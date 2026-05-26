Tarsus\'ta apartman dairesinde yangın paniği

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şehitishak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında bulunan ve Ö.E.'ye ait olduğu öğrenilen dairede kiracının bulunduğu sırada yatak odasında elektrik sobasının patlaması sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin diğer odalara sıçramasını önledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN