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Tarsus'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Tarsus'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Tarsus\'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
19.12.2023 - 15:33,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gülek Mahallesi 9. Sokak No 4 adresinde M.A.'ya ait birinci kattaki evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek, yangını söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda evde büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının sobadan çıktığı tahmin ediliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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