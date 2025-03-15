Tarsus\'ta Feci Kaza: 2 Ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde Otoyol Damlama bölgesi kaçış rampasında yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Damlama bölgesinde Tarsus istikametinde seyir halinde olan Mehmet Ali Mimtaş'ın kullandığı tır, bilinmeyen bir nedenle 4. kaçış rampasına girdi. Tır, rampa içerisinde kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp şarampole yuvarlandı. Kaza esnasında ağır hasar gören kupada sıkışan sürücü Mehmet Ali Mimtaş ve yanında yolcu olarak bulunan Ramazan Mimtaş olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza bölgesine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN