Tarsus'ta saman balyaları alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Tarsus'ta saman balyaları alevlere teslim oldu

Tarsus\'ta saman balyaları alevlere teslim oldu
25.06.2026 15:33  Güncelleme: 15:35
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Mersin'in Tarsus ilçesinde harman çalışması sırasında patoz makinesinden sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında tonlarca saman balyası yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, can kaybı yaşanmadı.

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Topaklı Mahallesi'nde harman çalışması sırasında çıkan yangında tonlarca saman balyası yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, harman sırasında çalışan patoz makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı ileri sürülen yangın, tarlada bulunan saman balyalarına sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tonlarca saman balyası yanarak zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Tarsus, Mersin, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta saman balyaları alevlere teslim oldu - Son Dakika

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