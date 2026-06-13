Tarsus'ta halat koptu, 2 işçi yaralandı - Son Dakika
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Tarsus'ta halat koptu, 2 işçi yaralandı

Tarsus\'ta halat koptu, 2 işçi yaralandı
13.06.2026 15:07  Güncelleme: 15:11
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın dış cephe boyama çalışması sırasında asansörlü iskelenin halatı kopunca 2 işçi metrelerce yükseklikten düşerek yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın dış cephe boyama çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir apartmanın dış cephesini boyamak için kurulan asansörlü iskele sisteminin halatı henüz bilinmeyen bir nedenle koptu. Halatın kopmasıyla birlikte iskele üzerinde bulunan iki işçi metrelerce yükseklikten zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tarsus'ta halat koptu, 2 işçi yaralandı - Son Dakika

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