Tarsus'ta Katliam: Cenazeye Sahip Çıkan Yok

Mersin'in Tarsus ilçesinde aralarında eski eşinin de bulunduğu 6 kişiyi öldürüp, 8 kişiyi yaraladıktan sonra yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar eden Metin Öztürk'ün (37) cenazesini sahiplenen olmadı. Caninin cenazesi, 19 Mayıs tarihinden bu yana hastane morgunda bekletiliyor.

18 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, madde bağımlısı olduğu öğrenilen Metin Öztürk, yaklaşık bir yıl önce çalıştığı Tarsus ilçesine bağlı Kadelli Mahallesi'ndeki kasap dükkanına tabancayla ateş açtı. Saldırıda çalışan Ahmet Ercan ile iş yeri sahibi Sabri Pan hayatını kaybetti.

01 B 9171 plakalı beyaz renkli otomobille kaçan cani, daha sonra Yeniköy Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda tır şoförü Gökay Selfioğlu'nu, Çamlıyayla ilçesi Darıpınarı Mahallesi'nde eski eşi Arzu Özden'i, Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca'yı ve Karakütük Mahallesi'nde çobanlık yapan Yusuf Oktay'ı öldürdü. Zanlı, saldırıları sırasında güzergah üzerindeki 8 kişiyi de yaraladı.

Katliamlarının ardından kaçarak ormanlık alana gizlenen Metin Öztürk, 19 Mayıs günü Karakütük Mahallesi kırsalı Çokak mevkiindeki boş arazide, jandarma ekiplerinin hava destekli operasyonu sırasında yakalanacağını anlayınca aynı silahla intihar etti.

Cenazesini sahiplenen olmadı

6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi yaralayan Metin Öztürk'ün cenazesine ise şu ana kadar herhangi bir yakınının sahip çıkmadığı öğrenildi. Otopsi işlemleri için 19 Mayıs'ta Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin 4 gündür morgda bekletildiği belirtildi.

Cenazenin, 15 günlük yasal bekleme süresinin sonunda da teslim alınmaması halinde ilgili kurumlar tarafından defnedileceği bildirildi. - MERSİN