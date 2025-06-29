Tarsus\'ta Kaza: Bebek Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 14 yaşındaki çocuğun kullandığı aracın bebek arabasına çarpması sonucu 3 aylık bebek hayatını kaybederken kardeşi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki A.K. adlı çocuğun kullandığı araç, sokakta bir annenin sürdüğü bebek arabasına çarptı. Kaza sonrası yapılan ihbarla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Bebek arabasında bulunan ve hastaneye kaldırılan 3 aylık Lean El Hıdır adlı bebek yaşamını yitirirken, 1.5 yaşındaki ağabeyi tedavi altına alındı.

Sürücü 14 yaşındaki çocuk ise Çocuk Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN