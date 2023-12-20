Tarsus\'ta kaza: Sürücü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 82 Evler Mahallesi semt pazarı yanından D-400 karayoluna paralel olarak uzanan servis yolunda R.K.'nin kullandığı 33 APK 055 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın ön bölümü zarar gördü. Araç içerisinde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN