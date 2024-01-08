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Tarsus'ta kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika
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Tarsus'ta kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde kocası tarafından öldürülen 41 yaşındaki 3 çocuk annesi bugün toprağa verildi. Olayın ardından kaçan şüpheli koca ise polis tarafından yakalanmıştı.

Tarsus\'ta kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi
08.01.2024 - 12:18,  Güncelleme: 12:26
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Mersin'in Tarsus ilçesinde kocası tarafından öldürülen 41 yaşındaki 3 çocuk annesi bugün toprağa verildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi Bolatlı Sokak No 10'da meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki M.B., 41 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla öldürdü. Şüpheli koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi de alıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından kadının cenazesi, otopsi için cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından kadının cenazesi bugün Tarsus Merkez Kabristanlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazı sonrası kadının naaşı toprağa verildi.

Bir taksiciyi gasp edip öldürmekten 20 yıldan fazla cezaevinde kalıp, 8 ay önce tahliye edilen ve eşini öldürdükten sonra torununu alıp kaçan şüpheli M.B. dün polis tarafından Yenice Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin daha sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin torununu bir yakının evine bıraktığı ortaya çıkmıştı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi - Son Dakika


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