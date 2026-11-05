Tarsus'ta kontrolden çıkan yolcu minibüsü 5 araca çarptı, 16 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Tarsus'ta kontrolden çıkan yolcu minibüsü 5 araca çarptı, 16 kişi hafif yaralandı

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Tarsus\'ta kontrolden çıkan yolcu minibüsü 5 araca çarptı, 16 kişi hafif yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde iddiaya göre freni boşalan yolcu minibüsü, 5 araca çarparak durabildi; kazada 16 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine götürülürken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde freni boşalan yolcu minibüsünün 5 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Gaziler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, Cetvel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 33 HO 5085 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün durduramadığı minibüs, 5 araca çarparak durabildi.

Kazada 16 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA
Otomobilİnceleme3. SayfaTarsusMersinGüncelSon Dakika

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