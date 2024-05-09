Mersin'de iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Mersin\'de iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, iki motosiklet çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

09.05.2024 18:32
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Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyreden iki motosiklet, dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle çarpıştı. Kazada motosikletler savrulurken bir sürücü ve yolcu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulanslarla ilçe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anını ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddeden gelen motosikletli ile yandan yola giren diğer motosikletinin çarpışma anı yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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