Mersin\'de iki motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyreden iki motosiklet, dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle çarpıştı. Kazada motosikletler savrulurken bir sürücü ve yolcu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulanslarla ilçe devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anını ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde caddeden gelen motosikletli ile yandan yola giren diğer motosikletinin çarpışma anı yer aldı. - MERSİN