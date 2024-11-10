Motosikletlerin çarpışma anı kamerada: 2 yaralı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 motosiklet çarpıştı.
Kazanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücüler yerde kalınca, yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, hastaneye kaldırılan sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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