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Mersin Tarsus'ta Narenciye Paketleme Tesisi Yangını - Son Dakika
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Mersin Tarsus'ta Narenciye Paketleme Tesisi Yangını

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangın nedeniyle bölgeye ambulanslar da sevk edildi.

Mersin Tarsus\'ta Narenciye Paketleme Tesisi Yangını
27.01.2024 - 13:21,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir narenciye paketleme tesisinde yangın çıktı, sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahaleye başladı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Mersin Karayolu Bağlarbaşı bölgesinde özel bir firmaya ait narenciye paketleme tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaklaşık 150 işçinin çalıştığı öğrenilen tesiste çıkan yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı. Plastik kasaların olduğu tesiste çıkan yangınla birlikte çevreyi kara dumanlar kapladı.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken tedbir amaçlı bölgeye ambulanslarla da sevk edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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