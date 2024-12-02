Tarsus\'ta Otomobil Sulama Kanalına Düştü

3.Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.C. yönetimindeki 33 ANU 687 plakalı otomobil, Çağbaşı Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN