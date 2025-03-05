Tarsus'ta Sağlıksız 750 Kilogram Balık İmha Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Tarsus'ta Sağlıksız 750 Kilogram Balık İmha Edildi

Geniş Video İzle

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız koşullarda satışa hazırlanan 750 kilogram balığa el konuldu ve imha edildi. Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hijyenik olmayan şartlarda taşınan balıklara idari yaptırım uygulandı.

05.03.2025 17:37  Güncelleme: 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarsus'ta sağlıksız şartlarda ele geçirilen 750 kilogram balık imha edildi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız şartlarda satışa hazırlanan 750 kilo balığa el konuldu. Balıklar, zabıta ekipleri tarafından imha edilirken, balıkların bulunduğu otomobil ise 15 gün trafikten men edildi.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri rutin denetimler sırasında, Yenice Mahallesi D-400 karayolunda hususi bir otomobilde hijyen olmayan şartlarda 25 kasa içinde ve poşetlenmiş halde çeşitli türde balıkların satışa hazır hale getirildiğini tespit etti. Olay yerine çağrılan Trafik Jandarma Motosiklet ve Yenice Jandarma Asayiş Timleri tarafından balıkları satışa hazırlayan şahıslara idari yaptırım uygulanırken, balıkların taşındığı hususi otomobil de 'motorlu araç tescil belgesinde belirtilen amacın dışında kullanmak' ve 'bu şekilde trafiğe çıkmasına izin vermek' ihlallerinden 15 gün trafikten men edildi. Sağlıksız şekilde satışa hazırlanan balıklara da el konuldu.

Zabıta ekiplerince, el konulan 750 kilogram balık, Aladağ Bölgesi Çöp Arıtma Tesisi'nde imha edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Sağlık, Zabıta, Mersin, Tarsus, trafik, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Sağlıksız 750 Kilogram Balık İmha Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı Tutuklanan belediye başkanını köşeye sıkıştıracak itiraf: Hepsinden haberi vardı
17:51 Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz Zelenskiy özür diledi, Trump geri adım attı: Gözden geçiriyoruz
17:42 Mimar Ece Gürel’in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar Mimar Ece Gürel'in akrabasından çarpıcı sözler: 4-5 avukatla aynı odaya sokuyorlar
17:06 Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı açıldı! 500 bin kişinin ihtiyacı karşılanacak
15:07 Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu Devlet hastanesinde görevli doktor, yayınladığı video ile istifa ettiğini duyurdu
07:53 A Milli Takım’a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar A Milli Takım'a sürpriz rakip: İlk kez maç yapacaklar
07:50 Kayıp mimar Ece Gürel’i arama çalışmalarında yeni iz Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz
07:36 İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye’ye döner dönmez tutuklanacak İddialı Survivor yarışmacısı Türkiye'ye döner dönmez tutuklanacak
07:29 Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız Trump: Altın kart uygulamasına başlıyoruz, 5 milyon dolara vatandaşlık satacağız
07:20 Real Madrid, Atletico Madrid’i devirdi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:12 Kongre salonunda ilginç olay Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu Kongre salonunda ilginç olay! Uyarıları dinlemeyince salondan kovuldu
06:57 Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor
23:53 Baba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü Baba-oğulun yol kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 19:11:14. #7.12#
SON DAKİKA: Tarsus'ta Sağlıksız 750 Kilogram Balık İmha Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.