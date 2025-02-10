Tarsus'ta Sağlıksız Şartlarda Taşınan 16 Kasa Balık İmha Edildi - Son Dakika
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Tarsus'ta Sağlıksız Şartlarda Taşınan 16 Kasa Balık İmha Edildi

Tarsus\'ta Sağlıksız Şartlarda Taşınan 16 Kasa Balık İmha Edildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız şartlarda taşınan 16 kasa balık, Zabıta ekipleri tarafından imha edildi. Olay, vatandaşların ihbarı üzerine gerçekleştirildi.

10.02.2025 17:35  Güncelleme: 17:41
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Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlıksız şartlarda olduğu belirlenen 16 kasa balık imha edildi.

Tarsus Berdan Barajı Mesire Alanı bölgesinde vatandaşların kullanımında olan çeşmede bazı şahısların balık yıkadıklarının ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı Tarsus- Çamlıyayla Zabıta Grup Amirliği ekipleri, sevk edildi. Ekipleri balık şahıslar, hususi araçlarına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Çeşme kenarına indirilen 16 kasa çeşitli türdeki balıkların sağlıksız şartlarda taşındığı tespit edildi. Olayla ilgili tutanak düzenleyen zabıta ekipler, balıkları incelenmesi için İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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