Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.
Tarsus ilçesi Taşobası-Damlama arasında Pozantı yönüne seyreden D.S.'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobilin motor bölümünden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridine çekti. İhbar üzerine olay gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında araçta büyük çapta hasar oluştu. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta Seyir Halindeki Otomobil Yangını - Son Dakika
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