Tarsus'ta Sulama Kanalında Ceset Bulundu
Tarsus'ta Sulama Kanalında Ceset Bulundu

Tarsus\'ta Sulama Kanalında Ceset Bulundu
19.08.2025 13:16
Mersin Tarsus'ta sulama kanalında hareketsiz bir ceset bulundu. Ölen kişi 28 yaşındaki Rasim Ö.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında ceset bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Altaylılar Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde sulama kanalında hareketsiz duran şahsı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye sağlık, polis ve dalgıçları sevk etti. Bölgeye ulaşan ekipler suya girerek harekeksiz duran şahsa ulaştığında öldüğünü belirledi. Cenaze kanaldan çıkarılarak otopsi için hastane morguna gönderildi. Yapılan incelemede ölen şahsın Rasim Ö. (28) olduğu, işe gitmek için çıktıktan sonra bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Otopsi sonrasında ölüm nedeni belirlenecek olan şahısla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta Sulama Kanalında Ceset Bulundu - Son Dakika

12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
13:00
Meclis’in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı İşte yakalandığı an söyledikleri
Meclis'in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı! İşte yakalandığı an söyledikleri
SON DAKİKA: Tarsus'ta Sulama Kanalında Ceset Bulundu - Son Dakika
