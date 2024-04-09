Tarsus\'ta ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Yenice bölgesi Günyurdu-Atgirmez mevkiinde özel bir firmaya ait olan ve sürücülüğünü H.Ç.'nin yaptığı 01 AEZ 130 plakalı transit tipi araç, seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.
Araçta maddi hasar oluştu. - MERSİN
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Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı tatilinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla başlatılan denetimlere katıldı. Emniyet ve Jandarma birimleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Vali Aktaş, trafik ekipleriyle görüşerek yapılan uygulamalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla da görüşen Vali Aktaş, trafik kurallarına uymalarının önemini vurgulayarak kazasız bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu.
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Araç, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Silivri'de hasta almaya giden ambulans, kavşaktan dönerken otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Malatya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta 11 kilo 15 gram skunk ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, N.A ve Ş.A gözaltına alındı. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bolu Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinden kamyon ve tırların 1 gün süreyle geçişinin yasaklandığını açıkladı. Yoğunluğun azaltılması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla alınan önlem, 13-14 Nisan 2024 tarihlerinde geçerli olacak.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında gölete düşen otomobili itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Sur ve Çınar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı kazada toplam 11 kişi yaralandı. Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması sonucu 2 kişi yaralanırken, Sur ilçesinde ise kafa kafaya çarpışan 2 araçta bulunan 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme devam ediyor.
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