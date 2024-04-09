Tarsus\'ta ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde ticari araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yenice bölgesi Günyurdu-Atgirmez mevkiinde özel bir firmaya ait olan ve sürücülüğünü H.Ç.'nin yaptığı 01 AEZ 130 plakalı transit tipi araç, seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurdu. İhbar üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Araçta maddi hasar oluştu. - MERSİN