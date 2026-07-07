Tarsus\'ta Tır Çarpışması: 2 Ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin-Adana D-400 Karayolu Huzurkent Mahallesi mevkiinde meydana gelen tır kazasında, sıkıştığı araçtan ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye sevk edilen 33 AFT 795 plakalı tırın sürücüsü Yahya Çay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 16 yaşındaki Şehmus Y. olay yerinde hayatını kaybederken, diğer tır sürücüsü Baki T.'nin tedavisinin ise devam ettiği bildirildi. - MERSİN