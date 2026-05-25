Tarsus\'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'ndeki Çukurova Uluslararası Havalimanı yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bucaklı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlenirken yaralı K.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN
