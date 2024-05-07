Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazipaşa Bulvarı ile Şehitler Caddesinin kesiştiği noktada sürücüleri öğrenilemeyen 33 ARR 008 plakalı araç ile 06 LM 369 plakalı araç çarpıştı.
Kaza nedeniyle zarar gören 06 LM 369 plakalı aracın ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Suna A. isimli kadın sıkıştı.
Yaralanan kadın bulunduğu yerden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta trafik kazası 1yaralı - Son Dakika
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