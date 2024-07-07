Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda Ö.U.'nun kullandığı 33 ABY 121 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön bölümü zarar gören aracın sürücüsü Ö.U. ile araçta bulunan çocuk G.Y., hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama-kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazadan sonra araçtan yola akan yağ nedeniyle, büyükşehir ekipleri kumlama çalışması yaptı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Tarsus'ta trafik kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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