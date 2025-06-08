Tarsus'ta Trafik Kazası Sonrası Kavga: Polis Havaya Ateş Etti

Trafik kazasında sonra çıkan kavgayı polis havaya ateş ederek ayırabildi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında sonra çıkan kavgayı polis havaya uyarı ateş ederek ayırabildi.

Kaza, Kavaklı Mahallesi 2450 sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde kalan ismi öğrenilemeyen kişiye yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazaya karışan sürücü ve yakınları tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kavganın büyümesi üzerine polis havaya uyarı ateşi açarak ayırabildi. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazadan sonra kavga cep telefonu kameralarına yansıdı.