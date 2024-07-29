Tarsus'ta trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tarsus'ta trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tarsus\'ta trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü Mehmet Ali Olgun, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.07.2024 23:58
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Girne Mahallesi Sait Polat Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir hafta önce plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet ile çarpışan bisikletli Mehmet Ali Olgun ağır yaralandı. Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılanOlgun, tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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