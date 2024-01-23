Tarsus\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu madde ve sosyal medyada silah teşhiri suçlarına yönelik Barbaros Mahallesi'nde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 227 ecstasy hap, 334 sentetik ecza hapı, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.
İkametlerde yapılan aramalarda suç unsuru tespit edilen M.Y., M.K., M.G. ve L.G. gözaltına alındı. - MERSİN
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