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Tarsus'ta Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Tarsus'ta Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı

Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu madde ve silah teşhiri suçlarına yönelik Barbaros Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda 227 ecstasy hap, 334 sentetik ecza hapı, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirdi. Operasyonda M.Y., M.K., M.G. ve L.G. isimli 4 kişi gözaltına alındı.

Tarsus\'ta Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı
23.01.2024 - 11:06,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık, uyuşturucu madde ve sosyal medyada silah teşhiri suçlarına yönelik Barbaros Mahallesi'nde 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 227 ecstasy hap, 334 sentetik ecza hapı, 1 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

İkametlerde yapılan aramalarda suç unsuru tespit edilen M.Y., M.K., M.G. ve L.G. gözaltına alındı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Tarsus'ta Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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