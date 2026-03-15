Tarsus\'ta \'Yan Bakma\' Tartışmasında Silahlı Yaralama

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafikte yaşanan 'yan bakma' tartışmasında silahla bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Olay, Kırklarsırtı Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, ışıklarda yan yana duran iki sürücü arasında 'yan bakma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Araçtan inen F.M. ve yanındaki arkadaşları ile diğer araçta bulunan A.Ö. ve Y.Ö. adlı kardeşler arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taraflar birbirlerinin araçlarına zarar vererek, camlarını kırdı. Yaşanan arbede sırasında F.M., silahla A.Ö.'yü bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN