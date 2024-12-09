Tartışma kanlı bitti: 1 ağır yaralı

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İki kişi arasında çıkan tartışmada silah ve bıçaklar konuştu: O anlar kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Kavga anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi Yonca sokakta meydana geldi. Enes C. iddiaya göre daha önce küfür yüzünden tartıştığı Samet K. ile sokak üzerinde denk geldi. 2 şahıs arasında yine tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Samet K., elindeki tüfekle Enes C.'ye ateş etti, Enes C. ise elindeki bıçakla Samet K.'yı karnından bıçakla ağır yaraladı. Tüfekten çıkan saçmalar yol üzerinde seyreden 16 KOU 66 plakalı otomobile isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, karnından ağır yaralanan Samet K.'yı yaptıkları ilk müdahale sonrası İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şüpheli, polis ekiplerince suç aletiyle beraber yakalanırken, ağır yaralanan Samet K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kavga anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.