Tartıştığı eniştesine kurşun yağdırdı: 1 ölü
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Y.K. ile S.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Y.K. yanında bulunan tabancayla S.T'ye ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde S.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Y.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken S.T.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Haberi alan S.T.'nin yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 6 şüphelinin üst aramasında toplam 20 adet sentetik ecza ile 10,59 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kütahya'da bir asker eğlencesinin ardından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir video üzerine harekete geçerek Fatih'te metroda uyuşturucu kullanan şüpheliyi tespit etti. Şüphelinin daha önce 22 kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanmak ve kullanımı özendirmek suçlarından tutuklandı.
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