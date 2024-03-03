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Tartıştığı eniştesine kurşun yağdırdı: 1 ölü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi İlçesi'nde kayınbiraderi tarafından tabancayla vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Gaffar Okkan Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen Y.K. ile S.T. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Y.K. yanında bulunan tabancayla S.T'ye ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde S.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Y.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken S.T.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Haberi alan S.T.'nin yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.