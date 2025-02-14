Tartıştığı eşinden af dilemek için şehrin ortasına pankart astı

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Siirt merkezde ikamet eden Mehmet Korkmaz (30), tartıştığı eşinden özür dilemek için farklı bir yol tercih etti. Korkmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kentin işlek noktalarından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki sokağa pankart astı.

SOKAĞA ÖZÜR PANKARTI ASTI

İlgi gören ve çiftin fotoğrafının da olduğu pankartta, "Seni üzdüğüm, incittiğim için özür dilerim. Hayatım boyunca seni bir daha asla üzmeyeceğim. Seni çok seviyorum" ifadeleri yer aldı. Bazı vatandaşlar, pankartın fotoğrafını çekti.

"AMACIM TÜM SİİRT'İN KARIMI NE KADAR ÇOK SEVDİĞİMİ GÖRMESİ"

Mehmet Korkmaz, eşini çok sevdiğini, ona yaptığı bir davranıştan dolayı özür dilemek için pankartı hazırladığını belirterek, "Amacım, tüm Siirt'in karımı ne kadar çok sevdiğimi görmesi. Ben eşimi çok seviyorum, çok pişmanım, onu hayatım boyunca bir daha üzmeyeceğim" dedi.