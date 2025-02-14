Siirt merkezde ikamet eden Mehmet Korkmaz (30), tartıştığı eşinden özür dilemek için farklı bir yol tercih etti. Korkmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kentin işlek noktalarından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önündeki sokağa pankart astı.
İlgi gören ve çiftin fotoğrafının da olduğu pankartta, "Seni üzdüğüm, incittiğim için özür dilerim. Hayatım boyunca seni bir daha asla üzmeyeceğim. Seni çok seviyorum" ifadeleri yer aldı. Bazı vatandaşlar, pankartın fotoğrafını çekti.
Mehmet Korkmaz, eşini çok sevdiğini, ona yaptığı bir davranıştan dolayı özür dilemek için pankartı hazırladığını belirterek, "Amacım, tüm Siirt'in karımı ne kadar çok sevdiğimi görmesi. Ben eşimi çok seviyorum, çok pişmanım, onu hayatım boyunca bir daha üzmeyeceğim" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tartıştığı eşinden af dilemek için şehrin ortasına pankart astı - Son Dakika
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