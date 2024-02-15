Tartıştığı eşini ve kendisini vurmuştu: Karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tartıştığı eşini ve kendisini vurmuştu: Karı koca hayatını kaybetti

Tartıştığı eşini ve kendisini vurmuştu: Karı koca hayatını kaybetti

Düzce'de yaşanan bir karı koca kavgası cinayetle sonuçlandı. Koca, eşine 6 el ateş ettikten sonra kendisine de 2 el ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çift, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

15.02.2024 22:52  Güncelleme: 22:53
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Tartıştığı eşini ve kendisini vurmuştu: Karı koca hayatını kaybetti

DÜZCE - Düzce'de karı koca kavgası cinayetle sonuçlandı. Eşine 6 kez ateş eden koca daha sonra kendisine 2 el ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan karı koca yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 932. Sokak üzerinde oturan Arzu Gülile Emin Gültartışmaya başladı. Tartışan Arzu Gül evden ayrılarak apartmanın önünde park halinde olan 41 TH 960 plakalı otomobiline bindi. Emin Gül'de, eşinin gitmek istemesine sinirlenerek silah ile Arzu Gül'e 6 el ateş etti. Ardından aracın içinde iddiaya göre 2 elde kendisine ateş etti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaralanan Arzu Gül ve Emin Gül'e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sağlık ekipleri olay yerinde Arzu Gül'e yaklaşık 15 dakika kalp masajı yaptı. Hastaneye kaldırılan karı koca yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tartıştığı eşini ve kendisini vurmuştu: Karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika

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