Tartıştığı eski sevgilisini öldüren adam intihar etti, karşı komşu korku dolu o anları anlattı: 'Kapı açıldığında ikisi de vefat etmişti' - Son Dakika
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Tartıştığı eski sevgilisini öldüren adam intihar etti, karşı komşu korku dolu o anları anlattı: 'Kapı açıldığında ikisi de vefat etmişti'

Ankara'da tartıştığı sevgilisini öldüren bir adam, ardından intihar etti. Olayı gören karşı komşu, polislerin uzun uğraşlar sonucu eve girdiklerinde cesetlerle karşılaştıklarını anlattı. Olayın yaşandığı dairede yaşayan bir komşu, öldürülen kadının 'Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni kullandığını ve polislere yanlışlıkla kullandığını söylediğini belirtti. Polis ekipleri, olayın ardından soruşturma başlattı.

31.05.2024 00:21
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Tartıştığı eski sevgilisini öldüren adam intihar etti, karşı komşu korku dolu o anları anlattı: "Kapı açıldığında ikisi de vefat etmişti"

ANKARA - Ankara'da tartıştığı sevgilisini tabancayla vuran şahıs ardından da aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili konuşan komşuları ise polis ekiplerin uzun uğraşlar sonucu girdikleri evde cesetlerle karşılaştıklarını söyledi.

Olay, dün gece saatlerinde Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesinde yer alan bir apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre, S.Ö.hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen gece 3 sıralarında ablasının evinde kalan eski sevgilisi S.D.'ninyanına geldi. Uzun bir süre evde bulunan S.Ö., eski sevgilisinden hakkındaki şikayeti geri çekmesini istedi. S.D.'nin bu talebi reddetmesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandı. Alevlenen tartışma üzerine S.Ö. yanında getirdiği tabancayla S.D.'yi öldürdükten sonra aynı silahla kendi hayatına da son verdi. Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen S.D. ile S.Ö.'nün cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KADES'ten çağırdığı polislere "Yanlışlıkla kullandım" dediği iddia edildi

Öldürülen S.D.'nin olaydan önce birkaç kez cep telefonu üzerinden 'Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni kullandığı, evin önüne gelen polislere ise "Uygulamayı yanlışlıkla kullandım" dediği öne sürüldü. Çevredeki vatandaşlar ise olay günü sokağa sürekli polislerin gelip gittiğini söyledi. Evdekilerden uzun süre haber alınamaması üzerine ise devreye Polis Özel Harekat ekiplerini girdiği ve uzun uğraşlar sonucu kapıyı kırarak cesetlere ulaştıkları belirtildi.

"Kapı açıldığında ikisi de vefat etmişti"

Olayın yaşandığı dairenin karşısında ikamet eden Aliye Adatepe, "Öldürülen kadın 'KADES' uygulamasını kullanmış. Kapıya gelen polislere de yanlışlıkla olduğunu söylemiş. Ardından polis ekipleri bir kez daha geldi. Dün sürekli buradalardı. Olayın olduğu ev iki katlı. Saldırgan kişi, kadını yukarıya çıkarmış. En köşe noktada olmuş olay. O yüzden hiç ses duymadık. Saldırganın gece 3'te eve girdiği söyleniyor. Uzun bir süre durmuş. Dün öğlen 5'te polisler kapıyı açtı. Saatlerce uğraştılar. İçeriden ses alamadılar. Kapı açıldığında ise ikisi de vefat etmişti. Kadının ablası, 'Uzaklaştırma aldırmıştık. Seni kurtaramadık' diye ağlıyordu. Belli ki önceden bir problemleri vardı. Olaydan sonra ekipler geldi. İncelemeler yaptı. Cenazeleri götürdüler" dedi.

Kaynak: İHA

Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tartıştığı eski sevgilisini öldüren adam intihar etti, karşı komşu korku dolu o anları anlattı: 'Kapı açıldığında ikisi de vefat etmişti' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı eski sevgilisini öldüren adam intihar etti, karşı komşu korku dolu o anları anlattı: 'Kapı açıldığında ikisi de vefat etmişti' - Son Dakika
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