Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir şahıs, trafikte tartıştığı kadın sürücü ve yanındaki arkadaşına silah çekti.
Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın otomobilden inerek kadınların aracına geldiği, silahını salladığı görüldü.
Dehşet anları bununla da bitmedi. Şehir eşkıyası, "İnin lan aşağıya" diyerek tehditlerini sürdürdü. Korku dolu anlar yaşayan kadınlar son anda kaçtı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya - Son Dakika
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