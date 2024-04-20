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Tartıştığı kadını feci şekilde döven şehir eşkıyası kamerada

ANKARA - Ankara'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadını dakikalarca dövdü. Tekme tokatlı darp anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Altındağ ilçesinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlemeyen bir erkek, küfür, tehdit ve hakaret ettiği kadını tekme tokat dövdü. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülen olayda, kavgayı ayırmaya çalışan bir diğer kadının ise etrafa yardım çığlıkları attığı görüldü.