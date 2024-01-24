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Tartıştığı kişiyi silahla vurarak ağır yaraladı - Son Dakika
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Tartıştığı kişiyi silahla vurarak ağır yaraladı

Sivas'ta bir şahıs, tartıştığı kişiyi silahla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tartıştığı kişiyi silahla vurarak ağır yaraladı
24.01.2024 - 20:49,
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Tartıştığı şahsı silahla vurarak ağır yaraladı

SİVAS - Sivas'ta bir şahıs tartıştığı kişiyi silahla vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre olay Eğriköprü Mahallesi Yamaçlı sokakta bulunan bir kafede meydana geldi. B.Ç. isimli şahıs Mitsubishi marka 58 AEJ 850 plakalı otomobil ile iddialara göre husumetlisi olan B.G.'nin bulunduğu kafeye geldi. Aralarında çıkan tartışmanın ardından B.Ç. belinden çıkardığı silahla B.G.'yi yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan B.G. ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan B.G. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis otomobilini olay yerinde bırakıp kaçan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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Sivas, Saldırı, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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