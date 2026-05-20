Taşköprü\'de Ahır Çöktü: 1 Yaralı, Hayvanlar Göçükte Kaldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu Fatma Demir (63) ağır yaralı olarak kurtarılırken, çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan göçük altında kaldı.

Olay, Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir ahır henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Göçük sırasında ahırda bulunan Fatma Demir enkaz altında kaldı. Ağır yaralı olarak kurtarılan Fatma Demir, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Göçük altında ise çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvanın kaldığı öğrenildi. - KASTAMONU