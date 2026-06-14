Taşköprü'de Cinayet: Zanlı Eskişehir'de Yakalandı - Son Dakika
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Taşköprü'de Cinayet: Zanlı Eskişehir'de Yakalandı

14.06.2026 19:42
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı kişiyi vurarak öldüren zanlı Eskişehir'de yakalandı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı şahsı çalıştığı iş yerinde silahla vurarak öldüren zanlı, Eskişehir'de yakalandı.

Olay, dün Taşköprü ilçesi Alatarla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.E. ile Sinan Güleç (40) arasında henüz öğrenilemeyen sebeple tartışma çıktı. U.E., tartışmanın ardından akşam saatlerinde Güleç'in Alatarla köyünde aşçı olarak çalıştığı yemek fabrikasını bastı. U.E. Güleç'e silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Sinan Güleç, sevk edildiği Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından U.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki incelemeler neticesinde U.E.'nin Eskişehir Sivrihisar ilçesinde olduğu tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Taşköprü'de Cinayet: Zanlı Eskişehir'de Yakalandı - Son Dakika

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