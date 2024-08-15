Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir şahsın yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya takılı halde bulunan şarjör içinde 7 adet fişek ele geçirildi. Polis ekiplerince polis merkezine götürülen şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Taşköprü'de Ruhsatsız Tabanca Yakalandı - Son Dakika
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