Taşköprü\'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sokakta silahla vurulmuş halde yaralı olarak bulunan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Taşköprü ilçesi Alisaray köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki Hasan Öztürk, silahla vurulmuş halde bulundu. İhban üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Öztürk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU