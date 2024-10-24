Taşova Hastanesi'nde Afet Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Taşova Hastanesi'nde Afet Tatbikatı

Taşova Hastanesi\'nde Afet Tatbikatı

Taşova Devlet Hastanesi'nde yangın senaryosu ile afet tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi.

24.10.2024 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Taşova İlçe Devlet Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan bir tatbikat yapıldı.

Taşova Devlet Hastanesi'nde 2024 yılı hastane afet planı (HAP) kapsamında hastane personeli ile itfaiye ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat gereği oluşturulan senaryoda, yangın dolayısıyla hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri ile birlikte sağlık ekiplerince tahliye ve acil müdahale planları başarıyla icra edildi.

Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Kağan Çoşkun, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Hastanemizde meydana gelebilecek muhtemel bir yangın durumunda, hasta-yaralı ve personel tahliyesi ile acil durum müdahaleleri için düzenlediğimiz tatbikata hoş geldiniz, nerede ve nasıl ne ölçüde olacağı önceden belli olmayan, can ve mal kaybıyla halkımızda derin ve unutulmayan yaralar açan doğal afetlere karşı toplum ve kurumsal olarak hazırlıklı olmalıyız. Hastanemizde de deprem ve yangın gibi afet risklerine hazırlıklı olunması bakımından icra edeceğimiz tatbikat gereği; hasta, yaralı, ve personel tahliyesi, kurtarma işlemlerinin nasıl yapılacağı ve işlemlere bilinçli olarak müdahale edilmesi amaçlanmıştır" dedi.

Taşova Devlet Hastanesi 23 doktor, 4 idari personel ve 249 yardımcı sağlık personeli ile hizmet veriyor. - AMASYA

Kaynak: İHA

Taşova Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, İtfaiye, Hastane, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, Taşova, amasya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taşova Hastanesi'nde Afet Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’nda güvenlik toplantısı yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı'nda güvenlik toplantısı yapacak
17:17 TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı TUSAŞ şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
15:47 Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü
15:31 Bahçeli’nin çıkışı sonrası DEM Parti’den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır
14:36 TUSAŞ’a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu
09:19 Oktay Kaynarca’dan TUSAŞ’a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler Oktay Kaynarca'dan TUSAŞ'a yapılan hain saldırı sonrası dikkat çeken sözler
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
07:20 Kerem Aktürkoğlu’nun golü Benfica’ya yetmedi Kerem Aktürkoğlu'nun golü Benfica'ya yetmedi
06:46 Bütün dünya TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınadı Bütün dünya TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı
01:33 Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler Köleli, kırbaçlı müstehcen partiye baskında skandal görüntüler
01:11 Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu TUSAŞ’ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu! TUSAŞ'ta şehit olan taksicinin babasının sözleri kahretti
00:49 TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı karşılıksız kalmadı: 32 hedef imha edildi
00:01 Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı Terör hedefleri yerle bir edildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! Terör hedefleri yerle bir edildi
23:35 Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor Mauro Icardi, adım adım rekora koşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 18:12:01. #1.12#
SON DAKİKA: Taşova Hastanesi'nde Afet Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.