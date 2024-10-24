Taşova Hastanesi\'nde Afet Tatbikatı

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Amasya'nın Taşova İlçe Devlet Hastanesi'nde gerçeğini aratmayan bir tatbikat yapıldı.

Taşova Devlet Hastanesi'nde 2024 yılı hastane afet planı (HAP) kapsamında hastane personeli ile itfaiye ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat gereği oluşturulan senaryoda, yangın dolayısıyla hastaneye sevk edilen itfaiye ekipleri ile birlikte sağlık ekiplerince tahliye ve acil müdahale planları başarıyla icra edildi.

Hastane Başhekimi Dr. Mustafa Kağan Çoşkun, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Hastanemizde meydana gelebilecek muhtemel bir yangın durumunda, hasta-yaralı ve personel tahliyesi ile acil durum müdahaleleri için düzenlediğimiz tatbikata hoş geldiniz, nerede ve nasıl ne ölçüde olacağı önceden belli olmayan, can ve mal kaybıyla halkımızda derin ve unutulmayan yaralar açan doğal afetlere karşı toplum ve kurumsal olarak hazırlıklı olmalıyız. Hastanemizde de deprem ve yangın gibi afet risklerine hazırlıklı olunması bakımından icra edeceğimiz tatbikat gereği; hasta, yaralı, ve personel tahliyesi, kurtarma işlemlerinin nasıl yapılacağı ve işlemlere bilinçli olarak müdahale edilmesi amaçlanmıştır" dedi.

Taşova Devlet Hastanesi 23 doktor, 4 idari personel ve 249 yardımcı sağlık personeli ile hizmet veriyor. - AMASYA