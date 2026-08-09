Taşucu'nda Huzur Uygulaması: 1 Yakalandı, 53 Sürücüye Ceza - Son Dakika
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Taşucu'nda Huzur Uygulaması: 1 Yakalandı, 53 Sürücüye Ceza

Taşucu\'nda Huzur Uygulaması: 1 Yakalandı, 53 Sürücüye Ceza
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Mersin'in Taşucu'nda yapılan huzur uygulamasında aranan bir kişi yakalandı, 53 sürücüye ceza kesildi.

Mersin'in önemli turizm noktalarından Taşucu'nda hem denizden hem de karadan yapılan uygulamada aranan bir şahıs yakalanırken, 53 sürücüye ceza kesildi, bir araçta trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, turizm sezonunun yoğun olarak devam ettiği Taşucu'nda huzur ve güven ortamının korunması amacıyla geniş kapsamlı "Taşucu Turizm Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Kara ekiplerinin yanı sıra polis teknesinin de katıldığı uygulamada, bölge çember altına alındı. 16 ekip, 1 polis teknesi ile 77 personelin yer aldığı uygulamada sezon nedeniyle yoğunluğun arttığı Taşucu'nda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeler, ana arterler ve kontrol noktalarında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde 496 şahsın GBT sorgulaması yapılırken, 236 araç kontrol edildi. Yapılan uygulamada aranan 1 şahıs yakalandı, 1 yoklama kaçağı şahsa da tebligat yapıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde ise kurallara uymadığı tespit edilen 53 araç ve sürücüsüne toplam 150 bin 779 TL idari para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.

Yoğunluk yaşanan turizm bölgeleri başta olmak üzere ilçede suçun önlenmesine, trafik güvenliğinin sağlanmasına ve kamu düzeninin korunmasına yönelik uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Taşucu, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taşucu'nda Huzur Uygulaması: 1 Yakalandı, 53 Sürücüye Ceza - Son Dakika

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