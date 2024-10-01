Tatvan\'da 4 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda 3 kilo 960 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Tatvan ilçesinde M.A. isimli şahsın uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı duyumu alınması üzerine ikametinde arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan adli arama faaliyetinde 3 kilo 960 gram kubar esrar maddesi ve ruhsatsız 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Cumhuriyet başsavcılığınca şahıs hakkında adli işleme başlanmış olup şüpheli gözaltına alınmış, çıkarıldığı Tatvan Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi. - BİTLİS