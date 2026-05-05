Tatvan\'da büyük silah operasonu

05.05.2026 19:40
Tatvan'da 20 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve kesici alet ele geçirildi.

Tatvan ilçesinde, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun'a muhalefet" kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaya, Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM, GKİT, Narkotik ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Tatvan kırsalında belirlenen köylerde 20 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve kesici alet ele geçirildi. Yapılan aramalarda; 1 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet Mauser piyade tüfeği, 2 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 9 adet pompalı ve tek kırma av tüfeği, 2 adet G-3 tüfeğine ait şarjör, 5 adet tabanca şarjörü, 553 adet 9 mm tabanca fişeği, 116 adet 7.62 mm fişek, 54 adet 5.7x28 mm fişek, 1 adet kasatura, 1 adet muşta, 6 adet bıçak ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı, 8 kişi hakkında ise idari yaptırım uygulandı. Ayrıca "basit yaralama" suçundan aranan Ş.A. (46) isimli şahsın da yakalandığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatıldı. Jandarma ekiplerinin bölgede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
