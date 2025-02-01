Tatvan'da Kaçak Göçmen Faciası - Son Dakika
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Tatvan'da Kaçak Göçmen Faciası

Tatvan\'da Kaçak Göçmen Faciası

Tatvan'da kaçak göçmen taşıyan tırda gizli bölmenin çökmesi sonucu 1 ölü, 4 yaralı.

01.02.2025 01:19
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaçak göçmen taşıyan tırın dorsesinde bulunan atık kağıtların altında yapılan gizli bölmenin çökmesi sonucu 1 göçmen hayatını kaybederken, 4 göçmen de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tatvan ilçesine bağlı Dibekli köyü civarında meydana geldi. Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Küçüksu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında bir tırın yolda şüpheli vaziyette durduğu görüldü. Bunun üzerine yapılan kontrolde tırın dorsesinde atık kağıt yığınlarının altında gizli bölmenin içerisinde Afgan uyruklu şahısların olduğu tespit edildi. Atık kağıt yığınlarının çökmesi sonucu içeride bulunan 25 kişiden 1 göçmen hayatını kaybederken, 4 göçmenin de yaralandığı tespit edildi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına alındı. Tırın içerisinde kimliği bulunan organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli Y.K, olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Şüpheli şahsın yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Meydana gelen olay ile ilgili adli tahkikata başlatıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tatvan'da Kaçak Göçmen Faciası - Son Dakika

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