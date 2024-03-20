Tatvan'da Nevruz kutlamasında 4 kişi gözaltına alındı
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen Nevruz programında, terör örgütünü niteleyen bez parçalarıyla alana girmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
Fuar Miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde 21 Mart Nevruz etkinliği düzenlendi. Düzenlenen programa DEM Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, DEM Parti belediye başkan adayları ve yüzlerce vatandaş katıldı. Polis ekipleri terör örgütünü niteleyen bez parçalarıyla alana girmeye çalışan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Bitlis Valiliği konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından paylaştığı bildiride, "Tatvan ilçesi Fuar Miting alanında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) organizesinde bugün 10.00-14.15 saatleri arasında 21 Mart Nevruz etkinliği düzenlenmiştir. Söz konusu etkinlik nedeniyle alan ve çevresinde yapılan güvenlik uygulamalarında; terör örgütünü niteleyen bez paçavra ile alana girmeye çalışan 4 şahıs gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
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