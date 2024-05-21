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Tatvan'da sağanak yağış ve dolu hayatı felç etti

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde aniden bastıran dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerine gök görültüsünün etkili olmaya başladığı Tatvan ilçesinde aniden sağanak yağış ve ardından dolu yağışı etkili oldu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, ardından etkili olan dolu sebebiyle ilçe merkezi tamamen beyaza büründü. Yaklaşık yarım saat devam eden yağışlar ilçede adeta hayatı durma noktasına getirdi. Çakan şimşekler ise adeta geceyi gündüze çevirdi. Yağışların durmasıyla birlikte iş yeri sahipleri dükkanları önünde biriken dolu yığınlarını kürekle temizlemeye çalıştı. İlçe merkezinde de yer yer taşkınları neden geldi. İlçe merkezinde araçlar sular arasında ilerlemekte zorlanırken, bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı. İlçe genelindeki durumla ilgili yetkililer hasar tespit çalışması başlattı.

Öte yandan, ilk defa bu denli bir doğa olayı ile karşılaştıklarını ifade eden vatandaşlar olayın şaşkınlığını yaşadıklarını belirtti.