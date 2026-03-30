Tatvan'da Sahte Altın Dolandırıcılığı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tatvan'da Sahte Altın Dolandırıcılığı

Tatvan\'da Sahte Altın Dolandırıcılığı
30.03.2026 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tatvan'da 3 şüpheli, sahte altın bozdurduktan sonra yakalandı. 2'si tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 7 farklı kuyumcuda sahte altın bozdurdukları belirlenen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 27 Mart tarihinde Siirt'ten Tatvan'a gelen A.B., E.B. ve A.B. isimli şüphelilerin ilçe merkezindeki 7 ayrı kuyumcuda yaklaşık 52 gram sahte altın bozdurdukları tespit edildi. Şüphelilerin altınları bozdurduktan sonra Van'a gittikleri, aynı gün Van üzerinden Siirt'e dönüş yaptıkları belirlendi. Tatvan ilçe girişinde kolluk ekiplerince durdurulan şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada 177 bin 600 TL, 550 euro, 4 bin dolar ve 12,5 gram sahte altın ele geçirildi. Ele geçirilen para ve sahte altınlara Tatvan Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Şüpheliler A.B. ve E.B. ifadelerinde, aynı gün 7 ayrı kuyumcuya girerek toplam 52 gram altın bozdurduklarını, altınların sahte olduğunu bilmediklerini ve araçta bulunan paranın bozdurulan altınlardan elde edildiğini beyan etti. Yapılan cep telefonu incelemesinde ise sahte külçe altınlara ait fotoğrafların bulunduğu tespit edildi. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından şüpheliler A.B. ve E.B., Türk Ceza Kanunu'nun 157/1 ve 158/3 maddeleri kapsamında "dolandırıcılık" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince 2 şüpheli tutuklanırken, şüphelileri araçla Tatvan'a getiren A.B. hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 22:24:49. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.